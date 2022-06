Gewässerunterhaltung Hochwasser: Neue Zäune in der Ehle-Umflut in Magdeburg werfen Fragen auf

Erst wurden Jungeichen gesetzt, jetzt Bereiche direkt an der Ehle-Umflut bei Magdeburg eingezäunt. Die Maßnahmen mitten im Umflutgelände werfen Fragen auf: Was bedeutet das bei einem Hochwasser? Kann das alles den Abfluss behindern? Was der Landesbetrieb für Hochwasserschutz dazu sagt.