Parzellen in Sparte „Zur Kreuzhorst II“ in Magdeburg-Westerhüsen waren bei Hochwasser schwer beschädigt worden. Die Stadtverwaltung nennt einen neuen Termin, bis wann die maroden Gärten rückgebaut werden sollen.

Magdeburg - Durch das Hochwasser im Jahr 2013 sind Kleingärten in der Sparte „Zur Kreuzhorst II“ in Westerhüsen schwer beschädigt worden. So sehr, dass nur noch ein Abriss realistisch schien. Bereits 2014 war deshalb durch die Stadt Magdeburg in Abstimmung mit dem Verband der Gartenfreunde ein Teilrückbau auf den Weg gebracht worden. Dafür wurden Fördermittel beantragt.