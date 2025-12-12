Mit Picnic expandiert ein neuer Lebensmittel-Lieferdienst im Osten. Ganz neu ist das niederländische Unternehmen jetzt in Halle/Saale und Umgebung aktiv. Und will weiter wachsen. Kommt Picnic auch nach Magdeburg?

Magdeburg. - Seit Mitte November 2025 liefert das die Online-Supermarktkette Picnic erstmals auch in Dresden sowie in Halle und Umgebung frische Lebensmittel und Drogerieartikel direkt an die Haustür. Das in Amsterdam gegründete Unternehmen will im Osten weiter expandieren. Kommt Picnic nun auch nach Magdeburg?