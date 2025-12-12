DLRG Rübeland Erfolgreiches Jahr für Oberharzer Lebensretter: Das steht 2026 auf dem Plan

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Rübeland konnte in diesem Jahr wieder einiges erreichen, Mitglieder wurden für ihre Arbeit geehrt. Was die Gruppe sich für 2026 vorgenommen hat.