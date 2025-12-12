Die Zukunft des Zerbster Krankenhauses nimmt Konturen an. Der Landkreis präsentiert den Fahrplan für die Übernahme und die medizinische Versorgung der Region.

Zerbster Krankenhaus bleibt: Konzept für Rekommunalisierung steht - Landkreis legt Zukunftsplan vor

Für die Übernahme des Zerbster Krankenhauses durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld liegt inzwischen ein Standrtkonzept vor.

Zerbst. - Das Zerbster Krankenhaus samt seiner Notaufnahme und dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) ist für eine sichere Gesundheitsversorgung der Region unabdingbar. Diesbezüglich herrscht Konsenz unter den Kommunalpolitikern sowohl des Kreistages Anhalt-Bitterfeld als auch des Stadtrates. In beiden Gremien herrschte fraktionsübergreifend Einigkeit, den Standort zu erhalten. Dabei nimmt das Wie zunehmend Konturen an.