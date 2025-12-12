weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Medizinische Versorgung der Region: Zerbster Krankenhaus bleibt: Konzept für Rekommunalisierung steht - Landkreis legt Zukunftsplan vor

Die Zukunft des Zerbster Krankenhauses nimmt Konturen an. Der Landkreis präsentiert den Fahrplan für die Übernahme und die medizinische Versorgung der Region.

Von Daniela Apel 12.12.2025, 18:45
Für die Übernahme des Zerbster Krankenhauses durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld liegt inzwischen ein Standrtkonzept vor.
Für die Übernahme des Zerbster Krankenhauses durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld liegt inzwischen ein Standrtkonzept vor. Foto: Daniela Apel

Zerbst. - Das Zerbster Krankenhaus samt seiner Notaufnahme und dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) ist für eine sichere Gesundheitsversorgung der Region unabdingbar. Diesbezüglich herrscht Konsenz unter den Kommunalpolitikern sowohl des Kreistages Anhalt-Bitterfeld als auch des Stadtrates. In beiden Gremien herrschte fraktionsübergreifend Einigkeit, den Standort zu erhalten. Dabei nimmt das Wie zunehmend Konturen an.