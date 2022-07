Holzbrücke am Cracauer Wasserfall in Magdeburg sorgt für Debatte

Die Brücke am Wsserfall verbindet in Magdeburg den Stadtteil Cracau mit dem Stadtpark Rotehorn.

Magdeburg - Im Jahr 2017 wurden im Magdeburger Stadtrat Pläne vorgestellt, die sanierungsbedürftige Brücke am Cracauer Wasserfall auf Vordermann zu bringen, geschätzte Kosten damals: 900.000 Euro. Auf der Septembersitzung 2021 hat der Rat auf Vorschlag der Verwaltung eine ganz andere Summe beschlossen. Jetzt geht es um 2,4 Millionen Euro, die von Ende 2022 bis ins Jahr 2023 verbaut werden sollen. Geschätzte Haltbarkeit dann: gerade einmal 15 Jahre. Grund sind diesmal nicht allein die explosiv gestiegenen Preise am Bau, sondern auch neu entdeckte Schäden an dem Bauwerk. In der Diskussion im Stadtrat ging es darum, ob andere Materialien zum Einsatz kommen könnten, ob gar neu gebaut werden sollte - aber auch, ob die Brücke für die Sanierung über lange Zeit gesperrt werden müsse.