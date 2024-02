In Magdeburg wird ein neues Hotel mit mindestens 120 Betten geplant. Ein Investor sucht einen Pächter für das Objekt in einem Industriegebiet.

In Magdeburg soll ein neues Hotel in einem Industriegebiet entstehen.

Magdeburg - Die Hotel-Landschaft in Magdeburg soll Zuwachs bekommen. Ein namentlich nicht genannter Investor plant offenbar den Bau einer neuen Übernachtungsmöglichkeit in der Elbestadt. Und das nicht etwa im Zentrum, sondern am Rand der Stadt.