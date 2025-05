Kurze Wege für Tagungsgäste, Touristen und Besucher von Veranstaltungen in Hyparschale und Stadthalle in Magdeburg: Ein Hotel könnte helfen. Wie die Chancen stehen.

So steht es um Hotel-Pläne für den Magdeburger Stadtpark in der Nähe der Elbe

Magdeburg. - Hyparschale, Stadthalle, Eventplaza, Basisbau am Albinmüller-Turm: Rund 150 Millionen Euro investiert die Stadt Magdeburg in ihr Stadtpark-Areal. Damit gehören die Projekte zu den teuersten Bauprojekten in Magdeburg. Was fehlt, um den Standort für Tagungen, Kongresse und Kulturveranstaltungen noch attraktiver zu machen, ist ein Hotel. Wie es aktuell um die Pläne dafür steht.