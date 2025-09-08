weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Kurzfristige Änderung für Veranstalter Hubbrücken-Sperrung in Magdeburg: Weniger Besucher bei Kulturbrücke-Festival?

Die Sperrung der Hubbrücke hat in den vergangenen Wochen für Hickhack gesorgt. Schließlich blieb sie während des Kulturbrücke-Festivals geschlossen. Das hat sich unter anderem auf die Besucherzahl ausgewirkt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 08.09.2025, 15:18
Magdeburg. - Drei Tage wurde am Wochenende an der Elbe in Magdeburg das Kulturbrücke-Festival gefeiert. Jedoch blieb die Hubbrücke, unter der das Fest jedes Jahr stattfindet, gesperrt. Hat sich das auf die Besucherzahl ausgewirkt?