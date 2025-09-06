Das Magdeburger Kulturbrücke-Festival findet an diesem Wochenende statt. Es gibt Musik, Kunst, Essen und Getränke sowie verschiedene Angebote für Familien und Kinder. Eine Fotogalerie gibt Einblick.

Hoch in der Luft: Beim Magdeburger Kulturbrücke-Festival gab es zahlreiche Angebote für Kinder und Familien.

Magdeburg. - Seit 2020 wächst das Kulturbrücke-Festival Jahr für Jahr um mehr Angebote, Künstler und Besucher. An diesem Wochenende fand das Fest allerdings unter besonderen Bedingungen statt: Die Hubbrücke, unter der das Festival stattfindet, ist gesperrt. Eine Fotostrecke gibt Einblicke in das Fest.