DDR Mosaik Comic-Hefte Ein Schönebecker und seine skurrile Sammelleidenschaft
Damals haben sie 60 Pfennig gekostet, heute sind sie bis zu 500 Euro wert. Hans-Jochen Herrmann ist ein Mosaik-Fan und Sammler seit der ersten Stunde.
Aktualisiert: 25.10.2025, 16:50
BARBY/Schönebeck. - Dig und Dag wollen sich vom Magdeburger Dom aus einen Gesamtüberblick über die Zitadelle verschaffen. Dazu steigen sie auf die Turmgalerie, aber der herrliche Ausblick von oben genügt ihnen nicht. Sie möchten wie ein Turmfalke über die Festung hinwegfliegen können. Der alte Glöckner ist den beiden nachgeschlichen und meint, dass er ihnen dabei helfen kann.