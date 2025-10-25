Damals haben sie 60 Pfennig gekostet, heute sind sie bis zu 500 Euro wert. Hans-Jochen Herrmann ist ein Mosaik-Fan und Sammler seit der ersten Stunde.

Mosaikfan Hans-Jochen Herrmann hat seine „Digedags“ binden lassen. Oben eine Mosaik-Reprintmappe mit den Heften1 bis 12. Die Nachdrucke werden heute antiquarisch für knapp 500 Euro gehandelt.

BARBY/Schönebeck. - Dig und Dag wollen sich vom Magdeburger Dom aus einen Gesamtüberblick über die Zitadelle verschaffen. Dazu steigen sie auf die Turmgalerie, aber der herrliche Ausblick von oben genügt ihnen nicht. Sie möchten wie ein Turmfalke über die Festung hinwegfliegen können. Der alte Glöckner ist den beiden nachgeschlichen und meint, dass er ihnen dabei helfen kann.