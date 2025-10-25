Am Samstag, 25. Oktober 2025, fand in Magdeburg eine kleine Demo statt. Nur 27 statt der angemeldeten 500 Personen zogen mit Deutschland-Fahnen durch die Stadt.

Magdeburg. - Vom Magdeburger Hauptbahnhof aus zog am Samstag eine Demo Richtung Jerichower Platz. Angemeldet waren 500 Personen, tatsächlcih teilgenommen haben nur 27 Personen, wie die Polizei mitteilt.

Mit Deutschland-Fahnen und Rufen nach „Friede und Freiheit“ zog die kleine Gruppe vom Willy-Brandt-Platz aus über die Ernst-Reuter-Allee in den Osten der Stadt. Anlass für die angemeldete Demonstration war ein Protest gegen die „Millionen für den Straftäter“, die für den anstehenden Gerichtsprozess des Weihnachtsmarkt-Attentäters Taleb A. „ausgegeben werden“. Dadurch bliebe kein Geld mehr für die deutschen Renter und Kinder. Dafür sei die Gruppe auf die Straße gegangen.

Die Demo blieb, die um 14 Uhr startete, verlief laut Polizei störungsfrei. Auch als sie an der Kundgebung des Bündnis Solidarisches Magdeburg vorbeigingen.

Am Jerichower Platz soll es noch eine Kundgebung der Gruppe gegeben haben.