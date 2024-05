Viele Bürger sind über die zunehmende Verschmutzung des öffentlichen Raums in Magdeburg mit Hundekot empört. Was dagegen getan wird und ob ein genetischer Abgleich zur Halterfindung möglich ist.

Hundekot-Ärger in Magdeburg: Per DNA-Test die Halter zur Kasse bitten?

Diese Aufnahme stand aus der Heidestraße in Magdeburg.

Magdeburg - Wer einen Hund hält, ist dazu verpflichtet, dessen Ausscheidungen in der Öffentlichkeit und auch auf fremden Privatgrundstücken zu beseitigen. Der Kot sollte in einer Plastiktüte aufgesammelt und dann in einem öffentlichen Papierkorb oder der Restmülltonne entsorgt werden.