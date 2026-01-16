Der Magdeburger Eugen Bode hat ein bewegtes Leben geführt und nun seinen 90. Geburtstag gefeiert. Vom Erleben der Bombennacht 1945 bis zum Tanzen im Kristallpalast erinnert sich das Diesdorfer Urgestein an die bedeutendsten Momente.

„Ich sah Magdeburg brennen“: Jubilar weint am 90. Geburtstag um seine Stadt an der Elbe

Der Magdeburger Eugen Bode (3. v. l.) feierte seinen 90. Geburtstag mit Sohn Hartmut, Frau Erika und Schwiegertochter Sabine.

Magdeburg. - Das Diesdorfer Urgestein Eugen Bode konnte am 16. Januar 2026 seinen 90. Geburtstag feiern. Mit dabei war die Familie, aber auch der örtliche Heimatverein sowie die Pfarrerin und Vertreter des Gemeindekirchenrats. Bode hat in seinem langen Leben große Spuren in dem Magdeburger Stadtteil hinterlassen, an die er sich heute noch gerne erinnert.