Ideen zum Ausgehen: So feiern Clubs in Magdeburg das Wochenende

Magdeburg - In Magdeburg finden über das Wochenende vom 8. bis 10. September 2023 zahlreiche Partys in den verschiedenen Clubs statt. Die Volksstimme hat auf dieser Seite eine Auswahl zusammengetragen. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 8. September 2023, geht es hier.

Insel der Jugend: Das Rage&Love-Festival findet dieses Wochenende auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 statt. Einlass ist am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 17 Uhr. Auf der Bühne stehen unter anderem Wrecked Culture, Swoon, Arrow Minds, Skeetch, Unbeaten, Dogbite, VSK, Backstabbed und Gone Society.

Ellen Noir: Jeweils ab 22 Uhr hat am Freitag und am Sonnabend das Ellen Noir in der Porsestraße 16 geöffnet. Bis 0 Uhr ist der Eintritt zum „Weekend Free Rave“ frei. Geboten wird ein Mix aus House zu Techno und Tekk.

SC Baracke: „Feiern wie früher“ ist eine Ü30-Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz am Freitag ab 22 Uhr überschrieben. Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt eine Party mit aktueller Chartmusik.

Boys’n’Beats: „It’s Friday Bitch“ beginnt Freitag um 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Sonnabend um 23 Uhr ist ein „Back in Time with Josy“ angesagt.

Down Town Club: Blackmusic, 808 und Deutschrap mit DJ Coop bietet der Down Town Club im Breiten Weg 227 am Freitag ab 23 Uhr. Zur gleichen Zeit am gleichen Ort beginnt am Sonnabend die „Resident DJ's Club Night“.

Factory: „Birthday Bash – 26 Jahre Factory: Dark Saturday meets School of Rock“ heißt es am Sonnabend ab 22 Uhr in der Factory. Diese befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 42, Zufahrt über die Sandbreite. Gespielt werden auf dem einen Floor unter anderem Dark Classic, Industrial, EBM, Powernoise und Cyber, auf dem anderen beispielsweise Elektro, Rock, Metal, Hardcore, Punk und Alternative.

Festung Mark: Am Samstag ist Blue-Lines-Zeit in der Festung Mark im Hohepfortewall. DJ Bugs legt Sounds von Pop über Rock bis hin zu Indie auf. Beginn ist um 22 Uhr.

Prinzzclub: House, Discohouse, Charts, All Times Fav und Classics spielt DJ Diaz am Sonnabend im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Beginn ist um 23 Uhr.

Geheimclub: „Never Stop“ heißt die Party in der Nacht zum Sonntag im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Auf dem einen Floor spielen Continous Return, Olivia Mendz und Varik Grey, auf dem anderen Janter Zakebusch und B2B Toffee.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes, von Dienstag bis Sonntag ist ab 19 Uhr geöffnet. Für den Sonntag steht dabei die Bühne offen. Vorhanden sind Akustikgitarre, Keyboard, E-Bass, Bassverstärker, Gitarrenverstärker, Gesangsmikrofone und Monitoring.

Datsche: Auch am Sonntag ist die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, geöffnet. Ab 14 Uhr spielt hier die Musik.