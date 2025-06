Es wurde getrödelt, geflickt, getanzt, gepaddelt, gelacht, gewonnen und verloren: das Ehlefest ist zwar jedes Jahr, aber jedes Jahr mit neuen Überraschungen. So auch in diesem.

Biederitz - Stand an Stand reihen sich, die Sonne lacht, das Nass ist kühl, die Leute gut drauf - mehr braucht es nicht für ein Fest, dass Hunderte Besucher anlockt. So geschehen an diesem Samstag und Sonntag in Biederitz zum Ehlefest und Schlauchbootrennen.

„Ich freue mich, dass so viel los ist in der Einheitsgemeinde und so viele Ehrenamtliche was auf die Beine stellen, und das Wetter ist auch top“, freute sich Bürgermeister Kay Gericke. Nach dem Festwochenende in Gerwisch, feierte nun Biederitz das 41. Ehlefest.

Flohmarkt, Vereine und jede Menge Party-Musik

Ein bunter Flohmarkt mit insgesamt 24 Ständen lockte am Samstag mit kleinen und großen Schätzen, die entdeckt werden wollten. „Ich bin selbst ein Flohmarktfan“, erklärte Gericke. Zu kaufen gab es alles - von Spielzeug über Klamotten, Büchern bis hin zum kompletten Service.

Liane Ponzki reiste sogar aus Lindau bei Zerbst an und baute ihren Stand auf der Kantorwiese bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein auf: „Das war im vorigen Jahr schon toll, die Umsätze stimmen auch.“ Im Angebot hatte sie Haushaltswaren, alte Tontöpfe und Milchkannen. Beatrice Gummert aus Lostau präsentierte Kerzenhalter und Schalen, kleine Häuschen aus Raisin - alles selbstgemacht. Auch die Tagespflege Biederitz war vor Ort und verkaufte Traumfänger und Knopfblumen.

Viel gelesen:Attacke in Biederitz: Täter mit FCM-Maske überfallen Carl Zeiss Jena-Ehepaar

Gleich nebenan präsentierten sich Bundeswehr, Verkehrswacht Jerichower Land und auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr Biederitz. Mit einem D-Strahlrohr durften die Jüngsten das „Feuer“ im Spritzenhäuschen löschen - bei hochsommerlichen Temperaturen eine willkommende Abwechslung. Neben dem Angelverein war auch der Regenbogenverein vor Ort - Klein und Groß bestaunten den „Zauberer Alfino“. Die evangelische Kirche informierte zur Gestaltung des Pfarrgartens. Bevor die Partyband Empire die Kantorwiese rockte, lud die Kantorei am frühen Abend zu einem Mitsingkonzert ein. Ein Highlight für Kinder und Jugendliche dürfte auch der Autoscooter gewesen sein.

Partyband Empire spielt Roland Kaiser bis Depeche Mode

Von Roland Kaiser bis Linkin Park - von Eminem bis Depeche Mode: Die Partyband Empire aus Zerbst war das zweite Mal in Folge beim Ehlefest dabei. „Das ist neben dem Schlauchbootrennen wirklich mein persönliches Highlight. Wenn Jung und Alt zusammen tanzen, dann ist das einfach schön“, so Ortsbürgermeister Carsten Schneider. Auch die Band selbst spielt gern in Biederitz. „Das ist hier immer so eine coole Stimmung “, meinte Bassist Yves Zelmanski. Die Party zog sich bis weit in die Nacht.

Conny, Emma und Nicole erwischten ein schattiges Plätzchen - sie trödelten zusammen als Hausgemeinschaft. Franziska Stawitz

Keiner weiß, wie alt das Schlauchbootrennen in Biederitz ist

Der Sonntag startete mit einem ökumenischen Gottesdienst mit der Biederitzer Kantorei und dem Bläserkreis Menz/Woltersdorf, bevor sich am Nachmittag Groß und Klein zum traditionellen Schlauchbootrennen auf der Ehle trafen. Wie lange es das schon gibt, weiß niemand so ganz genau.

Es ist aber jedes Mal ein großer Spaß. „Auf der Ehle gibt es eine Boje, bis dahin wird gepaddelt und zurück, dann muss einer aus dem Boot springen und die Glocke läuten und die Zeit wird gestoppt“, erklärte Franziska Gröbe von der Freiwilligen Feuerwehr, die Regeln. Nachdem der Riss im Schlauchboot schnell geflickt war, gingen knapp 30 Teams an den Start - darunter die „Ehlekrapfen“, „Die ahnungslosen Haie“ und auch „Die „Ehlerosen“, die von den zahlreichen Zuschauern kräftig angefeuert wurden.

Viel gelesen:Mutiger Neustart: Wie eine Frau aus Biederitz ihr Glück in der Natur sucht

Darunter auch ein zufriedener Ortsbürgermeister Carsten Schneider: „Das Ehlefest war gut besucht, eine Bombenstimmung, der Termin fürs kommende Jahr ist schon in der Planung.“