In nur 60 Minuten gibt die Industrie- und Handelskammer Magdeburg einen praxisnahen Überblick über digitale Anwendungen rund um Ausbildung, Verträge und Prüfungen.

Um die Ausbildung geht es der IHK Magdeburg bei einem Online-Seminar.

Magdeburg. - Digitale Prozesse gehören längst zum Ausbildungsalltag – doch nicht immer sind sie auf Anhieb selbsterklärend. Mit der „Digitalen Sprechstunde – 60 Minuten Ausbildung“ bietet die Industrie- und Handelskammer Magdeburg eine kompakte Online-Veranstaltung an, die den sicheren Umgang mit den digitalen Anwendungen erleichtert.

Von 14 bis 15 Uhr wird am 10. März online über MS Teams Schritt für Schritt der Registrierungsprozess erläutert und die Aktivierung der Anwendungen durchgespielt. Die Anmeldung erfolgt online unter www.magdeburg.ihk.de Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer, welche Möglichkeiten das digitale Ausbildungsverzeichnis bereithält und wie typische Anwendungsfälle aussehen. Ein Fokus liegt auf der Pflege von Berechtigungen im Asta-Infocenter – ein Thema, das im Alltag häufig Fragen aufwirft.

Abgerundet wird die Sprechstunde durch Informationen zur Einführung der Online-Prüfungsanmeldung sowie die Möglichkeit, Fragen direkt an die Fachleute zu richten.