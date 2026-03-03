Die DHL Group bereitet in Schönebeck den Kauf eines Gewerbegrundstücks vor. Die städtische Wirtschaftsförderung unterstützt das Unternehmen. Was plant der Post- und Paketdienst ?

Die DHL Group beabsichtigt, ein Grundstück in Schönebeck zu kaufen und einen neuen Zustellstützpunkt zu errichten. Ähnliche Pläne wurden von dem Unternehmen vor in paar Jahren schon mal ins Spiel gebracht.

Schönebeck. - Der Post- und Paketzusteller DHL beabsichtigt den Bau eines klimaneutralen Zustellstützpunktes in Schönebeck. Dieser Satz hat definitiv das Potenzial, ein Déjà-vu auszulösen – denn hundertprozentig neu ist das Vorhaben nicht. Schon vor rund vier Jahren wurden schonmal ein Neubau angekündigt, doch die Pläne für dieses Projekt wurden 2023 wieder ad acta gelegt. Wie Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) aber kürzlich auf der Einwohnerversammlung in Felgeleben informierte, will sich das Unternehmen nun wohl doch wieder in Schönebeck breiter aufstellen. Was ist bekannt?