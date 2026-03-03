Immer mehr Mensche arbeiten im Raum Magdeburg auch im Rentenalter. Ein Vergleich der Jahre 2015 und 2025 zeigt einen gravierenden Wandel.

In Sachsen-Anhalt gehen Zehntausende Ruheständler noch einer Erwerbstätigkeit nach - Tendenz steigend.

Magdeburg. - Der Wecker klingelt nicht mehr. Der Terminkalender ist leerer. Und trotzdem stehen viele ältere Menschen morgens auf, ziehen sich an – und gehen zur Arbeit. Nicht, weil sie müssen. Nicht nur, weil sie wollen. Sondern oft, weil der Ruhestand heute etwas anderes ist als früher.