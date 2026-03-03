weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Wirtschaft in Magdeburg: Arbeit im Alter: Magdeburger zwischen Geldnot und Lebensstil

Immer mehr Mensche arbeiten im Raum Magdeburg auch im Rentenalter. Ein Vergleich der Jahre 2015 und 2025 zeigt einen gravierenden Wandel.

Von Martin Rieß 03.03.2026, 06:15
In Sachsen-Anhalt gehen Zehntausende Ruheständler noch einer Erwerbstätigkeit nach - Tendenz steigend.
In Sachsen-Anhalt gehen Zehntausende Ruheständler noch einer Erwerbstätigkeit nach - Tendenz steigend. Symbolfoto: IMAGO/Westend61

Magdeburg. - Der Wecker klingelt nicht mehr. Der Terminkalender ist leerer. Und trotzdem stehen viele ältere Menschen morgens auf, ziehen sich an – und gehen zur Arbeit. Nicht, weil sie müssen. Nicht nur, weil sie wollen. Sondern oft, weil der Ruhestand heute etwas anderes ist als früher.