Ikea Magdeburg feiert fünften Geburtstag

Wie die Zeit verfliegt: Schon fünf Jahre ist es her, dass sich Ikea in Magdeburg angesiedelt hat. Niederlassungsleiter Matthias Schrabe sagt, der Möbelriese sei in Magdeburg angekommen.

Magdeburg - An die einzigartige lange Schlange vor etwa fünf Jahren kann sich Ikea-Niederlassungsleiter Matthias Schrabe noch gut erinnern: „In keinem anderen Einrichtungshaus haben wir eine so lange Zugangsphase gehabt.“ Über zwanzig Minuten habe sich der erste Einlass an jenem 31. August im Jahr 2017 hingezogen – und ganz in Ost-Manier hatten die Magdeburger brav eine lange Schlange gebildet, die fast bis zur Straßenbahnhaltestelle reichte.