Wasserversorgung Im Krisenfall wird in Magdeburg das Wasser per Hand gepumpt

Im Krisenfall sollen öffentliche Handpumpen die Bevölkerung in Magdeburg mit Wasser versorgen. 109 davon gibt es im Stadtgebiet. In den vergangenen Monaten kam aus dem Gros der Pumpen jedoch kein Tropfen. Warum das so ist.