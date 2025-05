Wohnungen für Senioren in der Börde Humanas bietet Wohnungen im Reihenhaus, Hilfe und Vollzeitpflege in Wolmirstedt

Das nächste Wohnprojekt für Senioren in Wolmirstedt ist eingeweiht. Humanas hat in der Kleinen Gartenstraße Reihenhäuser gebaut sowie eine Wabe, in der Menschen ab Pflegegrad Drei betreut werden.