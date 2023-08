Das Kunstmuseum „Kloster Unser Lieben Frauen“ lädt zu einem Kinder- und Jugendfestival ein. Unter dem Motto „Licht und Farben“ wartet auf die jungen Gäste ein buntes Programm. Außerdem können sie mit eigenen Kunstwerken an einem Wettbewerb teilnehmen.

Das kommende Kinder- und Jugendfestival in Magdeburg findet im September unter dem Titel „Licht und Farben“ statt. Mit dabei der sogenannte KulTourDome, auf den Kunstwerke projiziert werden, die zuvor von künstlicher Intelligenz generiert wurden.

Magdeburg - Es wird mal wieder bunt in Magdeburg, wenn sich in wenigen Wochen das Kunstmuseum „Kloster Unser Lieben Frauen“ zu einem Farb- und Lichterspektakel verwandelt. Gemeinsam mit der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt lädt das Museum am 22. und 23. September zu einem Kinder- und Jugendfestival ein.

Unter dem Festival-Titel „Fabulina: Farben, Licht und kulturelle Bildung“ versprechen die Veranstalter ein buntes Programm aus Zirkusakrobatik, Theater, Tanz, digitalen Medien, künstlicher Intelligenz, Graffiti und vielem mehr.

Kinder- und Jugendfestival im Magdeburger Kunstmuseum: Experimentieren mit künstlicher Intelligenz

Auf insgesamt fünf sogenannten „Kulturinseln“ soll es für die jungen Gäste spielerisch eine Menge zu entdecken und zu erleben geben. Bei verschiedenen Aktivitäten und Workshops können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und beispielsweise mit Farben, Instrumenten und digitalen Medien experimentieren oder eigene Kunstwerke erschaffen.

Eines der Festival-Highlights ist laut Aussage der Veranstalter der „KulTourDome“, eine Art Kuppel, die mit farbenfrohen Kunstwerken von den Teilnehmern angestrahlt wird, die zuvor von künstlicher Intelligenz generiert wurden.

„Fabulina: Farben, Licht und Kulturelle Bildung“ ist Teil einer Reihe von Festivals für Kinder und Jugendliche im gesamten Bundesgebiet. Die findet unter dem Dach der Kampagne „Machmamit“ statt, ein Projekt der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ).

Kids können eigene Kunstwerke ausstellen

Um einen Vorgeschmack auf das Festival zu erhalten, werden bereits vorab in Jugendclubs und Ganztagsschulen Workshops zum Thema Licht und Farben angeboten.

Außerdem haben Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren die Möglichkeit, bei der Fabulina-Galerie eigene gemalte, gezeichnete, geklebte oder gedruckte Kunstwerke auszustellen.

Die Besucher des Festivals können dann für ihre Lieblingsarbeit abstimmen. Die drei jungen Künstler mit den meisten Stimmen erhalten einen Preis. Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, kann noch bis zum 15. September maximal drei seiner Arbeiten im Kunstmuseum Magdeburg abgeben.

Beim Festival können die Kinder und Jugendlichen eigene Kunstwerke schaffen. Foto: bkj/Anna Spindelndreier

Das Kinder- und Jugendkulturfestival findet am Freitag, 22. September, von 14 bis 22 Uhr und am Samstag, 23. September, von 14 bis 19 Uhr im und am Kunstmuseum Kloster Unser Lieber Frauen statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.