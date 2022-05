Imkern gegen Demenz: Magdeburger Projekt verbindet Generationen

Sie haben Erfolgserlebnisse, sind der Natur nah, können voneinander lernen und haben wieder leuchtende Augen: Kinder und Demenzerkrankte erforschen in Magdeburg zusammen Bienen und entdecken das Imkern. Dabei steht nicht nur der Spaß, sondern auch ein Lerneffekt im Vordergrund.

Magdeburg - Im Garten der Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt summt und blüht es in allen Ecken, überall hängen gehäkelte oder gebastelte Bienen von den Bäumen herunter. Das Bienenprojekt mit Kita-Kindern und demenzerkrankten Tagesgästen der Betreuung ist seit einem Jahr in vollem Gange. Welche Fähigkeiten das Bienenprojekt fördert und was die zwei Generationen voneinander lernen können.