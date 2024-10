Noch immer kämpfen Einwohner in Magdeburg - insbesondere im ostelbischen Gebiet - gegen illegale Graffiti und Sticker mit FCM-Bezug an. Sie wollen eine Lösung - und das bald. Mit welchem Plan sie nun das Problem angehen wollen.

Ein Ampelmast nahe der Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg ist mit FCM-Stickern überklebt.

Magdeburg - Die Diskussionen um die Graffiti und Aufkleber mit Bezug zum 1. FC Magdeburg reißen nicht ab. Für manche Fans sind sie ein Ausdruck der Verbundenheit zu ihrem Verein – doch es bleibt Sachbeschädigung, die für viele Anwohner das Stadtbild verunstaltet. Kaum ein Laternenmast, Stromkasten oder Garagenkomplex bleibt von den Markierungen verschont und auch private Hauswände und Brücken sind immer wieder Ziel. Zuletzt sorgte ein frischer Schriftzug „1. FC Magdeburg für immer“ an der neu sanierten Brücke am Wasserfall in Cracau für Schlagzeilen.