Immobilie: Magdeburger bauen Klinkerbau für Büros und Wohnen aus

In Magdeburg eine frühere Molkerei in der Stresemannstraße saniert. Warum das aufwendig ist und was genau geschieht, erläutert der Architekt.

Das als Molkerei vor fast 150 Jahren gebaute Haus an der Stresemannstraße 6b und c in Magdeburg wird saniert. Hinter den Giebeln zur Straßenseite hin entstehen neue Wohnungen im Staffelgeschoss.

Magdeburg - In neuem Glanz erstrahlen soll ein Klinkerbau aus der Magdeburger Garnisonsgeschichte in der Stresemannstraße 6b und c. Bereits abgebrochen sind die Gebäude im Hinterhof, und in den kommenden Wochen soll der Neubau beginnen. Und darum geht es an dieser Stelle auch – Historisches mit Modernem auf 1680 Quadratmetern Mietfläche zu verbinden. Und auch verschiedene Angebote zur Nutzung sind vorgesehen.