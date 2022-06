Kunst Immobilien in Magdeburg: Altes Munitionslager wird zur Kunstgalerie

Ein Kollektiv aus jungen Künstlern ist seit gut einem Jahr damit beschäftigt, ein ehemaliges Munitionslager der Friedrichstadt in Magdeburg zu einer Kunstgalerie zu renovieren. Die Schüler, Studenten und Azubis leisten den Umbau ehrenamtlich und komplett in Eigenregie. Mit der „Wagenhalle 11“ soll dem Kreativnachwuchs in Magdeburg ein Raum für Ausstellung und Vernetzung geboten werden.