Immobilien in Magdeburg: Baufälliges Haus legt den Verkehr lahm

Erneut mussten an einem baufälligen Gebäude in Alt Salbke Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dadurch entstand ein Nadelöhr für den Verkehr. Auch Straßenbahnen und Busse steckten im Stau fest.

Erst vor kurzem musste das Dach des Gebäudes in Alt Salbke gesichert werden. Ziegel hatten sich gelöst.

Magdeburg - Sicherungsarbeiten an einem baufälligen Haus im Bereich der Haltestelle „Blumenberger Straße“ in der Straße Alt Salbke haben Verkehrsteilnehmern sowie Fahrgästen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) in den letzten Tagen viel Geduld abverlangt.