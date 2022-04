Immobilien in Magdeburg: Was gegen steigende Mieten in Buckau helfen könnte

Wenn die Mieten steigen, dann müssen manche Anwohner ihren Kiez verlassen. In Magdeburg-Buckau ist dieser Druck gerade besonders spürbar. Lässt sich die Spirale noch stoppen? Bei einer Diskussionsrunde stehen Mietspiegel und Milieuschutz im Fokus.

Symbolbild aus der Buckauer Fährstraße in Magdeburg. Links ein Altbau, rechts daneben ein eingerüsteter Neubau.

Magdeburg - Eine Angst geht um unter den Mietern in Buckau, die Angst, aus dem heimischen Quartier verdrängt zu werden. An vielen Ecken des Stadtteils wachsen hochpreisige Neubauten in die Höhe, alte Häuser werden aufgekauft und von Investoren umfangreich saniert.