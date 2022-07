Immobilien: Magdeburger Unternehmen kauft Gewerbepark „Neustädter Höfe“

Der Gewerbepark „Neustädter Höfe“ in Magdeburg hat einen neuen Eigentümer. Ein hiesiges Unternehmen hat das Areal für einen zweistelligen Millionenbetrag erworben. Das sind die Pläne.

Magdeburg - Der „Sirius Business Park“ in Magdeburg, auch bekannt als „Neustädter Höfe“, hat einen neuen Eigentümer. Der bisherige Eigentümer, ein niederländischer Investor, hat den gut 32.000 Quadratmeter großen Gewerbepark an der Lübecker Straße veräußert. Ein zweistelliger Millionenbetrag sei dabei geflossen, teilte der Immobilienvermarkter Aengevelt am 8. Juli 2022 mit.