„In einem tiefen, dunklen Wald“ - Besuch in bunter Märchenwelt in Magdeburg

Altstadt. - Zu einer Tradition ist es geworden, dass das Theater Magdeburg in der Advents- und Weihnachtszeit die Bühne des Opernhauses frei macht für ein Märchenstück, das sich an Kinder und Familien richtet. Im vergangenen Jahr fegte hier in „Magdebu-huuu“ ein Gespenst über die Bühne – in diesem Jahr steht nun „In einem tiefen, dunklen Wald …“ auf dem Programm. Vorlage ist das gleichnamige Kinderbuch von Paul Maar – bekannt auch durch die Geschichten rund ums Sams. Doch lohnt ein Besuch des Stück? Hier die Rezension der Volksstimme.