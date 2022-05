In Magdeburg folgt Sanierung der Sudenburger Feuerwache Programm

In einer Reihe befragt die Magdeburger Volksstimme Akteure aus Kultur und Gesellschaft zu Erfolgen und Plänen. Heute das Kulturzentrum Feuerwache in Sudenburg.

Magdeburg - Was hat das Jahr 2021 gebracht? Und wie geht es 2022 weiter? Die Magdeburger Volksstimme befragt Vereine, Organisationen und Unternehmen zu diesen Themen in einer Reihe. Heute gibt Nadja Gröschner, Geschäftsführerin des Kulturzentrums Feuerwache in Sudenburg mit Sitz am Ambrosiusplatz in der Halberstädter Straße 140, Auskunft.