Eine türkische Investorengruppe will auf dem Gelände des Hydraulikwerkes in Tarthun das alte Verwaltungsgebäude sanieren und 60 neue Wohnungen bauen. Voraussetzung ist eine Ansiedlung auf dem Intel-Gelände in Magdeburg.

Tarthun/VS - Mehrere türkische Investoren wollen auf dem Gelände des ehemaligen Hydraulikwerkes in Tarthun rund 4,5 Millionen Euro investieren. Das kündigte der Geschäftsführer der BizBize Bau- und Handels GmbH, Cem Kazmaz, in der jüngsten Bördeaue-Gemeinderatssitzung im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Tarthun an. Dort hatte er das ehrgeizige Projekt vorgestellt. Daran hatten mehrere interessierte Einwohner des Ortes teilgenommen.