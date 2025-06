In Magdeburg haben am 6. und 7.6.2025 die Puppen das Sagen

Magdeburg. - Ein buntes Programm zeigt beim Festival „Kasper? Kasper!“ bis 7.6. im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße die Vielfalt und die Kreativität des Puppenspiels. Für den Sonntag ist noch ein Symposium mit internationalen Experten angesetzt. Hier ein Überblick über öffentliche Vorstellungen.

Schwarz: Vor dem Getränkefeinkost ein paar Meter vom Puppentheater entfernt verwandelt Matthias Romir die Straße in eine Bühne. In seinem 20-minütigen Solo „Schwarz“ zeigt er einen clownesken Antihelden, der auf Rollschuhen durch eine Welt voller Tücken, Routinen und unerwiderter Liebe gleitet. Ohne Worte, aber mit großer Ausdruckskraft, verbindet Romir Jonglage, Slapstick und melancholische Clownerie zu einer modernen Reflexion über das Scheitern. Die dichte Atmosphäre und die humorvoll-tragischen Bilder machen das Stück zu einem Erlebnis für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene. Die beiden Vorstellungen finden heute um 15 Uhr und um 17 Uhr statt.

Puppets 4.0 – ein imaginäres Museum: Mit „Puppets 4.0 – ein imaginäres Museum“ betreten die Besucher ein interaktives, digitales Universum der Figurentheatergeschichte. In fünf virtuellen Räumen begegnet man historischen Puppen, verschiedenen Spieltechniken und dem animierten Fritz Wortelmann, der durch die Ausstellung führt. Ausgestattet mit VR-Brillen, erleben Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren eine immersive Zeitreise voller überraschender Einblicke. Die Show läuft morgen stündlich ab 10 Uhr, letzter Einlass ist um 17 Uhr, sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Kasper Karaoke beginnt heute um 22 Uhr.

Bezaubernde Welt dr Puppen in Magdeburg zu Gast

Heinrich der Fünfte: In der Kulisse einer Pappburg erzählt das rasante Handpuppenspiel von Annika Schaper und Robert Richter eine Geschichte, die Mut macht, sich einzumischen – auch wenn man sich am liebsten heraushalten würde. Die Vorstellung für heute 15 Uhr ist ausverkauft, für 18 Uhr gab es zum Redaktionsschluss noch Karten.

E Beh (Pulcinella): In „E Beh (Pulcinella)“ erweckt Matija Solce mit bloßen Händen und einem Akkordeon die legendäre Kasperfigur Pulcinella zu neuem Leben. In einem humorvoll-anarchischen Spiel trifft Pulcinella auf klassische Gegenspieler wie den Tod und einen Hund – alles inszeniert mit minimalistischer Raffinesse. Das englischsprachige Stück mit Live-Übersetzung richtet sich an Zuschauer ab acht Jahren und wird mit Tempo, Witz und Tiefgang präsentiert. Vorstellungen finden morgen um 11 und um 13.30 Uhr auf der Kleinen Bühne statt.

Solo mit Drehorgel mit Lutz Großmann beginnt morgen um 16 Uhr vor Getränke-Feinkost. Ohne Sprache wird auf begrenztem Raum mit kleinen Figuren die große Frage gestellt, ob wir Menschen „solo“, also alleine, etwas bewirken können.

Quacksalver: Das „Sofie Krog Teater“ präsentiert mit „Quacksalver“ eine fulminante Straßenshow rund um den Wunderheiler Mr. Q. In einem wandelbaren Wunderwagen entfaltet sich eine Welt grotesker Figuren und absurder Heilversprechen. Schwarzer Humor, technische Raffinesse und temporeiches Spiel machen die Vorstellung zu einem Erlebnis für die ganze Familie ab sechs Jahren. Die Aufführung beginnt morgen um 12 Uhr im Hof.

Internationale Puppenspielkünstler in Magdeburg zu Gast

Kasper Go Home! ist das Ergebnis einer internationalen Masterclass, bei der sich zwölf junge Frauen aus der Ukraine, Polen und Deutschland mit dem Erbe der Kasperfigur auseinandergesetzt haben. Das 30-minütige Stück auf der Kleinen Bühne gibt Einblick in neue Perspektiven auf die „Lustige Figur“, die einst nur unterhielt, nun aber auch politisch, kritisch und vielstimmig auftritt. Gespielt wird mit klarem Fokus auf die Frage: Was darf Kasper heute? Beginn ist am morgigen Sonnabend um 19 Uhr.

Coulrophobia: Mit „Coulrophobia“ beschließt das Opposable Thumb Theatre aus Großbritannien das Vorstellungsprogramm des Festivals mit einem lauten, anarchischen Knall. Zwei Clowns kämpfen sich durch eine Welt aus Kartons, voller Slapstick, Improvisation und existenzieller Fragen. Die groteske Mischung aus britischem Humor, Puppenspiel und physischem Theater überschreitet Genregrenzen und macht das Publikum zum Teil des absurden Spektakels. Die Vorstellung – empfohlen ab 16 Jahren – beginnt am morgigen Sonnabend um 20 Uhr und leitet nahtlos in das Festivalabschlussfest über.

Kasper tot. Schluss mit lustig? heute um 20 Uhr und Der Prozess oder Die traurige Geschichte des Josef K. heute um 18 und 21 Uhr sowie Die furchtlosen Bretonen morgen um 14.30 und 17 Uhr und Der Mond und Pulcinella morgen um 16 und 18 Uhr sind ausverkauft.