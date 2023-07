In Magdeburg gibt es einen neuen Treffpunkt. Im neuen Café gibt es Kuchen, Snacks und Kaffee. Die Produkte sind regional und saisonal. Wie die Kunden den ersten Eindruck schildern und was einen Rentner dazu bewegt, wieder hinter der Theke zu stehen.

In Magdeburg hat ein neues Café eröffnet

Magdeburg - Selbstgebackener Kuchen, Kaffee, herzhafte Pizza-Teile oder eine große Schüssel Pilzsuppe werden in einem neuen Café in Magdeburg. Was es im Angebot ist und wo sich das Café versteckt.