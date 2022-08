In Magdeburg ist der Holzweg frei – und vorerst fährt MVB-Bus wieder

In Magdeburg fließt ab 25.8. der Verkehr vorerst wieder duch den Holzweg. Die Sorge, dass mit Wiederaufnahme der Arbeiten an der Straße Tmit dem ÖPNV wieder schwer zu erreichen sind, bleibt.

Ab morgen wird die Sperrung im Holzweg vorerst aufgegeben, so dass auch die Buslinie 52 wieder durch den Stadtteil Nordwest fahren kann.

Magdeburg - Kritisch sehen Anwohner in Nordwest on Magdeburg die Sperrung des Holzwegs: Seit Ferienbeginn ist die wichtigste Straße im Stadtteil dicht. Nicht nur für Autos war die Strecke dicht – auch die in dem Stadtteil gern genutzte Buslinie 52 wurde weiträumig durch das Neustädter Feld umgeleitet. Ab ab 25.8. darf aufgeatmet werden. Vorerst.