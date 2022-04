In Magdeburg läuft eine Abstimmung für einen neuen Namen für umstrittene Bushaltestelle

Eine Fahrgastbefragung soll in Magdeburg darüber entscheiden, welchen Namen eine umstrittene Haltestelle künftig tragen soll.

Im Magdeburger Stadtteil Alt-Olvenstedt setzen sich Bewohner für eine Umbenennung der Bushaltestelle „Schule Alt-Olvenstedt“ ein, da der Name aus ihrer Sicht nicht passt.

Magdeburg - Per Internetabstimmung wird in Magdeburg entschieden, welchen Namen künftig die Bushaltestelle „Schule Alt-Olvenstedt“ in der Helmstedter Chaussee haben soll. Bewohner des früheren Bördedorfs setzen sich seit Monaten für eine Änderung ein.