Der Stadtführerverband zeigt am Wochenende die verborgenen Schätze der Altstadt in Magdeburg. Interessierte sind willkommen.

In Magdeburg lüften am Sonntag die Gästeführer Geheimnisse

Magdeburg - Im Rahmen des Internationalen Weltgästeführertages 2025 laden die Mitglieder des Verbandes Magdeburger Stadtführer für Sonntag zum Rundgang durch die Altstadt Magdeburgs. Unter dem Titel „Verborgene Schätze – Da drunter, da drüber und manchmal auch versteckt!“ wird eine Tour angeboten, die verborgene und wenig beachtete Orte thematisiert.

Wissenswertes über oft übersehene Orte in Magdeburg

In einer Ankündigung heißt es: „Wer über Straßen, Gassen oder Plätze läuft, weiß meistens gar nicht, was sich unter ihm befindet. Auch der Blick nach oben offenbart oft nur flüchtige Eindrücke, ab und zu auch manches Sonderbare, dass sich einem nicht gleich erschließt. Die Mitglieder des Verbandes Magdeburger Stadtführer möchten einige dieser Geheimnisse lösen.“

Die Tour folgt einem beliebten Spazierweg. Er beginnt in der Mitte des Domplatzes, führt über den Remtergang hinter dem Dom zur Bastion „Cleve“ und den 40. „Frauenort“ Sachsen-Anhalts, dann über den Fürstenwall sowie den Gouvernementsberg in Richtung Kloster „Unser Lieben Frauen“ mit dem Skulpturenpark des dort ansässigen Kunstmuseums Magdeburg mit Halt am „Sterntor“ und zurück zur Mitte des Domplatzes.

So sah das Sterntor ursprünglich aus. Es wird nach historischem Vorbild rekonstruiert. Foto: Archiv Volksstimme

Die Führung ist kostenfrei. Vor Ort wird ein soziales oder kulturelles Projekt in Magdeburg benannt, für das Spenden erbeten werden. Stadtführerin Annette Sohnekind sowie die Gästeführer Peter Uhlmann, Gerd Cornelius Grensemann, Hans Deckwirth und Siegfried K. Lorenz erläutern auf dieser Strecke, welche historischen und architektonischen Besonderheiten unter der Erde verborgen oder oberirdisch oft übersehen werden.

Das ist der genaue Termin

Die Führung beginnt diesen Sonntag, 23. Februar, um 10 Uhr auf dem Domplatz. Der Verband weist darauf hin, dass der Abschnitt zwischen Fürstenwall und Gouvernementsberg nicht barrierefrei ist. Personen mit Unterstützungsbedarf werden gebeten, sich im Vorfeld unter info@magdeburger-stadtfuehrer.de zu melden.