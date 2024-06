In Magdeburg sucht das Klima sucht die Stadtblumen

Magdeburg - Gärtner des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg haben in diesen Tagen die Beete im Stadtzentrum und in den Stadtteilen im Rahmen der alljährlichen Sommerpflanzung mit bunten Blumen in frische Farben getaucht. In Magdeburg werde so der Frühsommer mit insgesamt rund 33.000 Sommerblumen für circa 22.000 Euro begrüßt, hieß es aus der Stadtverwaltung.

In den Sommermonaten soll sich die leuchtende Blütenpracht auf den kommunalen Friedhöfen sowie auf Beeten am Rathaus, an der Elbuferpromenade, im Geschwister-Scholl-Park, im Herrenkrugpark und im Nordpark entfalten. Zudem seien Flächen in der Leipziger Straße/Ecke Fermersleber Weg, in der Leipziger Straße/Ecke Halberstädter Straße, in der Schönebecker Straße und im Schneidersgarten mit dem sommerlichen Wechselflor bepflanzt worden, hieß es weiter.

Grundsätzlich habe sich die Anzahl der Pflanzen, die auf Wechselflorbeeten gepflanzt werden, in den vergangenen Jahren verringert, teilte die Stadt weiterhin mit. Gründe seien zum einen die gestiegenen Beschaffungskosten der Pflanzen, zum anderen bewusste Gestaltungsentscheidungen, bei denen eine moderne und vor allem klimaangepasste Herangehensweise mitbestimmend gewesen sei.

Lebensraum für Insekten

Bereits in den vergangenen Jahren seien frühere Beete mit Wechselflor an diversen Standorten wie beispielsweise auf dem West- und Südfriedhof, aber auch unterhalb des Gutenbergdenkmals, der ehemaligen Beete mit Wechselbepflanzung entlang des Weges zwischen dem Floraparkgarten und dem Scharnhorstring sowie die Pflanzkübel an der Olvenstedter Chaussee Höhe Marktbreite und in der Halberstädter Straße mit verschiedenen Stauden bepflanzt worden. Diese zeigten ganzjährig attraktive Blühaspekte und dienten somit als Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten.

Weniger Wässerung

Dies trage aktiv zur Förderung von Biodiversität bei. Darüber hinaus seien zur Umgestaltung der Beete spezielle klimaangepasste Pflanzen ausgewählt worden. Diese müssten in Trockenperioden nicht in der intensiven Weise gewässert werden, wie es Wechselflor benötigte, hieß es weiter. Die dadurch gewonnenen Gießkapazitäten könnten unter anderem zur Wässerung von Jungbäumen sinnvoll eingesetzt werden.

Darüber hinaus habe der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg mit Blumenzwiebeln bereits zu Beginn des Jahres attraktive Farbspiele in der Innenstadt, aber auch auf den Grünstreifen großer Zufahrtsstraßen angelegt.

Seit 2016 seien hierfür insgesamt 440.000 Blumenzwiebeln gesteckt worden, die inzwischen in jedem Frühjahr ihre volle Schönheit entfalteten, erklärte ein Stadtsprecher weiter.

Historische Kulissen

Die Beete seien teilweise in einer reizvollen Kombination aus Stauden- und Zwiebelpflanzungen gestaltet worden, um auch landschaftsgärtnerisch neue Impulse zu geben und moderne Akzente zu setzen. Wechselflorbeete bildeten gerade im Rahmen historischer Kulissen, wie im Geschwister-Scholl-Park oder am Fürstenwallpark, aber auch an prominenten Plätzen in der Innenstadt wie beispielsweise am Rathaus wichtige traditionelle Gestaltungselemente, deren Bepflanzung in Einklang mit neueren Gestaltungsansätzen die Vielfältigkeit der kreativen Arbeit des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe widerspiegelten.

Robust gegen Schädlinge

Bei der Sommerbepflanzung handele es sich um eine Wechselbepflanzung, die durch Farben und Formen Strukturen gestaltet werde, hieß es weiter in einer Mitteilung der Stadt.

Aus diesem Grund seien auch in diesem Jahr im Rahmen der Wechselbepflanzung auf die klassischen Blumenarten zurückgegriffen worden. Darüber hinaus orientiere sich die Auswahl der Pflanzen an den jeweiligen Standortbedingungen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Pflanzen robust seien, keinen Schädlingsbefall aufwiesen und möglichst lange blühten.

Diese Blumen wurden gepflanzt

Im Sommer sollen in Magdeburg rund 70 verschiedene Sorten und Arten unterschiedlicher Farben erblühen. Darunter sind: Knollenbegonien, Lobelien, Duftnesseln, Leberbalsam, Löwenmaul, Strauchmargariten, Blumenrohr, Eisbegonien, Zweizahn, Schmuckkörbchen, Elfenspiegel, Vanilleblumen, Wandelröschen, Männertreu, Ziertabak, Pelargonien, Petunien, Kanonierblumen, Mottenkönig, Salbei, Greiskraut, Eisenkraut, Studentenblumen und Zinnien.