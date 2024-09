Deutschlands Wirtschaft fehlen gut ausgebildete Spezialisten. Ein Projekt an der Hochschule Magdeburg-Stendal soll den Weg ebnen für internationale Fachkräfte.

In Magdeburg werden internationale Ingenieure fit gemacht für den deutschen Arbeitsmarkt

Moritz Kranz an seinem Arbeitsplatz während einer Videokonferenz.

Magdeburg/vs. - Die Hochschule Magdeburg-Stendal startet ein neues Projekt. Der Name ist sperrig: „Qualifying Engineers in Water, Environmental and Civil Engineering“ (QEGWEC). Aber es soll der deutschen Wirtschaft mehr Fachkräfte bescheren.