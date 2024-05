Nahe dem Stadion Neue Welt in Magdeburg ist es im April 1945 zu einem Massaker an KZ-Häftlingen gekommen. Warum der Gedenkstein nun umgesetzt werden soll.

In Magdeburg wird ein KZ-Gedenkstein umverlegt

Blick auf den Gedenkstein in Magdeburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der Gedenkstein zur Erinnerung an ein Massaker an KZ-Häftlingen nahe dem Stadion Neue Welt in Magdeburg kann verlegt werden.