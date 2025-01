Die Anzahl der Übergriffe auf Frauen in Sachsen-Anhalt ist um über elf Prozent gestiegen. Im Karate-Club in Magdeburg-Olvenstedt wird daher ein Kurs nur für Frauen angeboten. Drei Sportlerinnen erzählen, wie ihnen der Sport im Alltag, im Beruf und in Gefahrensituationen eine Hilfe ist.

Magdeburg - Im Jahr 2023 wurden vom Landeskriminalamt 7.928 Fälle häuslicher Gewalt gegen Frauen erfasst, davon 5.566 Fälle von Partnerschaftsgewalt und 2.426 Fälle familiärer Gewalt. Das entspricht einem prozentualen Anstieg von 11,3 Prozent in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahr.

„Diese Zahlen haben mich schockiert“, sagt Claudia Walsleben vom „Hatsuun Jindo“ Karate-Club (HKC) Magdeburg-Barleben. „Ich will, dass Frauen sich besser wehren können und junge Mädchen bereits lernen, ihre Stimme zu erheben.“ Sie hat den Karate-Club mit Sitz in Olvenstedt Ende der 1990er Jahre gegründet, hat selbst den schwarzen Gurt. Auch wenn sie beispielsweise den Vorstandssitz schon an ihren Sohn abgegeben hat: An eine wirkliche Rente will die 63-Jährige noch nicht denken.

Daher bietet sie einen neuen Kurs an – speziell für Frauen. Das gibt es beim HKC nämlich bisher nicht. Zunächst sollen die Kurse acht bis zwölf Wochen gehen. Trainiert werden sollen dort die Grundlagen für die Selbstverteidigung gepaart mit Persönlichkeitsstärkung.

Mehr Sicherheit bei Gefahr

Dass Karate und Kampfsport im Allgemeinen helfen, selbstsicherer zu werden, Gefahren besser einschätzen zu können und im Ernstfall sich auch verteidigen zu können, bestätigen drei junge Frauen, die bereits seit Kindheitstagen Karate machen. „Ich fühle mich dadurch tatsächlich sicherer. Auch Freundinnen sagen immer, dass sie ein bessere Gefühl haben, wenn ich dabei bin“, erzählt die 22-jährige Medizinstudentin Celina Kreutz. „Einen zwei Meter großen Boxer bekämpfe ich nicht so leicht, aber gegen einen normalen Angreifer könnte ich mich gut wehren.“

Jasmin Leiner ist seit Kindertagen beim HKC. Auch beruflich bei der Bundespolizei ist der Kampfsport ihr eine Hilfe. Foto: HKC

Dass die Anzahl steigt erschrecke sie. Jedoch liege das aus ihrer Sicht auch daran, dass mehr Frauen sich trauen würden, die Fälle anzuzeigen. Diese Vermutung bestätigen auch die beiden jungen Frauen Jasmin Leiner und Sophie Willuweit. Die beiden ebenfalls 22-Jährigen sind nämlich auch beruflich mit dem Thema vertraut. Jasmin Leiner ist bei der Bundespolizei und Sophie Willuweit bei der Landespolizei. Auch dort würde ihnen der Kampfsport im Alltag weiterhelfen.

Mehr Frauen sind interessiert an Kampfsport

Das Thema Gleichberechtigung sei den Frauen wichtig. Daher würden sie im Verein mit Freude beobachten, dass immer mehr Frauen interessiert an dem Sport sind und dort etwas zu sagen haben.

Sophie Willuweit ist im Verein Kinder- Jugend- und Frauenwartin. Sie kümmert sich also um Anliegen und beispielsweise darum, dass sich alle wohlfühlen. Nicht nur die Veränderung im Verein verbuchen sie als Erfolg. Kürzlich könnten sie auch einen sportlichen Erfolg feiern. Celina Kreutz und Jasmin Leiner sind nämlich bei dem internationalen „JKA German Open“ in Bottrop angetreten und haben den Wanderpokal nach Olvenstedt gebracht.

Magdeburger Frauen wollen Titel verteidigen

Auch hier ist den Frauen eine Ungerechtigkeit aufgefallen. „Seit 15 Jahren gibt es diesen Wettkampf. Aber für Frauen gibt es erst zum dritten Mal einen Wanderpokal. Umso stolzer sind wir, dass wir ihn holen konnten“, sagt die Medizinstudentin. Sophie Willuweit ergänzt: „Im nächsten Jahr wollen wir den Titel natürlich verteidigen.“

Ab Dienstag, 7. Januar 2025, ist der HKC raus aus seiner Winterpause. Dann sollen auch bald die Frauenkurse starten. Mehr Informationen dazu sind per Mail an kontakt@hkc-magdeburg.de oder auf der Internetseite unter www.hkc-magdeburg.de erhältlich.