Was kann mehr Licht an den Stationen im ÖPNV bringen? Und braucht Magdeburg mehr Licht. Die Meinungen gehen auseinander. Warum ist das so?

Magdeburg. - In der Dämmerung und in den Nachtstunden ist die Verkehrssicherheit an unbeleuchteten Haltestellen nicht ausreichend gegeben. Das ist die Einschätzung der Stadtratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, die daher mehr Licht an jenen Haltestellen in Magdeburg fordert, die bislang mit der Abenddämmerung zu Orten der Finsternis werden.