In Magdeburg zeigen die Schüler der Regenbogenschule ihr Können

Was haben wir in den vergangenen Wochen geleistet? Über mehrere Tage haben das die Schüler der Regenbogenschule in Magdeburg gezeigt.

Sven ist Schüler der Regenbogenschule in Magdeburg und erläutert den Jugendlichen aus Klasse 6 die Werkzeuge in der Holzwerkstattt.

Magdeburg - Über viele Monate war der Unterrichtsbetrieb an den Magdeburger Schulen wegen der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weit von der Normalität entfernt. Immerhin im zu Ende gehenden Schuljahr konnten die Kinder und Jugendlichen ein wenig vom normalen Alltag an einer Schule erleben. Das gilt auch für die Regenbogenschule an der Hans-Grade-Straße, an der die Klassen in der vergangenen Woche wieder an die Tradition der Projektwochen anknüpfen konnten.