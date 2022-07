In Magdeburg zeigen Künstler Strukturen und helfen der Ukraine

In der Galerie Fabra Ars in Magdeburg wird die Ausstellung „Achsen-Verschiebung“ gezeigt. Zu sehen sind Bilder von Marlet Heckhoff und Skulpturen von Dana Meyer.

Magdeburg - Es lägen Ausflüge in andere Materialien hinter ihr, berichtet Dana Meyer anlässlich der neuen Ausstellung in der Galerie Fabra Ars am Ulrichplatz in Magdeburg. Doch Stahl sei ihr noch immer das Liebste. Und so formt, schmiedet und schweißt Dana Meyer das Material und gewinnt ihm eine Lebendigkeit ab, die in Staunen versetzt.