Ob VW oder Kärcher – Absolventen des Studiengangs Industrial Design der Hochschule Magdeburg-Stendal starten durch. Professor Thies Krüger erklärt das Besondere am Studium - und die Rolle von TikTok dabei.

Industrial Design in Magdeburg: Kreative Studiengänge ziehen Top-Unternehmen aus der Wirtschaft an

Der Studiengang Industrial Design an der Hochschule in Magdeburg verbindet Gestaltung mit Technik. Auch 3D-Drucker kommen immer wieder zum Einsatz.

Magdeburg. - Ergonomische Stühle, nachhaltige Lampen oder funktionale Roboter - all das entwerfen und entwickeln Studierende des Studiengangs Industrial Design an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Thies Krüger, Professor für Technisches Industriedesign, stellt den Studiengang und seine Besonderheiten am Standort Magdeburg im Kurzinterview mit der Volksstimme vor.