Intel-Ansiedlung in Magdeburg: Teure Geheimsache

Auf rund 400 Hektar Bördeacker am südöstlichen Stadtrand von Magdeburg will Intel Chipfabriken bauen.

Magdeburg - Zugestimmt hat der Magdeburger Stadtrat am 6. Oktober 2022 der Anhebung des kommunalen Liquiditätskredites von 145 auf 253 Millionen Euro. Das Geld – rund 108 Millionen Euro – wird zur Zwischenfinanzierung von Grundstückskäufen zur Ansiedlung des Chipherstellers Intel am südöstlichen Stadtrand gebraucht. Die Stadt ist in Vorleistung gegangen. Der Weiterverkauf an Intel steht noch aus.