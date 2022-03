Intel baut Megafab in Magdeburg - Tausende Jobs entstehen

Magdeburg hat den Hauptgewinn gezogen. Am Dienstag hat der Chip-Riese Intel bekannt geben, dass er sein neues Chip-Werk in der Landeshauptstadt bauen wird. Mehrere Milliarden Euro werden in den nächsten Jahren investiert.

Intel baut seine neue Chip-Fabrik in Magdeburg. Die Entscheidung ist am Dienstag bekannt gegeben worden.

Magdeburg - Tausende neue Jobs werden in den nächsten Jahren in Magdeburg entstehen. Denn jetzt ist es offiziell: Intel kommt nach Magdeburg. Intel-Geschäftsführer Pat Gelsinger gab dies am 15. März 2022 in einem Livestream bekannt.

17 Milliarden Euro will Intel zunächst in zwei Halbleiterfirmen investieren, weitere werden folgen. Ministerpräsident Reiner Haseloff spricht von der größten Investition in Sachsen-Anhalt.

Investition von 80 Milliarden Euro in Magdeburg

Die Firma will sich am Eulenberg ansiedeln. Die Bauarbeiten sollen im ersten Halbjahr 2023 beginnen. 2027 soll die Produktion starten. In den nächsten zehn Jahren sollen insgesamt bis zu 80 Milliarden Euro investiert werden.

3000 dauerhafte High-Tech-Arbeitsplätze sollen bei Intel entstehen, dazu Zehntausende Arbeitsplätze bei Zulieferern und Partnern.

Haseloff: "Sind froh, dass wir Deutschland ganz nach vorne bringen konnten." Er sei dankbar, dass sich Intel mitten in Deutschland, mitten in Europa ansiedelt. "Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an."

In Magdeburg werde nun "Intel-City" entstehen. Es werde eine Beschäftigungsinsel sein, die ausstrahlt auf den gesamten Globus, so der Ministerpräsident. "Wir werden Intel nicht enttäuschen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin von Intel wird sich hier wohl fühlen."

Oberbürgermeister Lutz Trümper: "Das war heute ein historischer Tag für uns." Und weiter: "Wir machen jetzt Industriegeschichte."

Haseloff: Alle europäischen Fördermittel werden ausgeschöpft. Das Land ist neben dem Bund und EU ebenfalls beteiligt. Projekt hat Sonderstatus für Europa bekommen.

Zehntausende neue Einwohner für Magdeburg und Umgebung

Trümper: Für Magdeburg und Umfeld werde es 30 bis 40.000 neue Einwohner geben. Dafür werden weitere Schulen und Kitas benötigt, auch spezielle Kitas, englischsprachige.

Auch die Infrastruktur, der ÖPNV müsse nun ausgebaut werden. Vielleicht werden man nun mit der Intel-Ansiedlung auch einen ICE-Stopp nach Magdeburg holen können.

Nach Informationen der Volksstimme soll mit dem Bau der ersten beiden Fabriken für Computer-Chips im nächsten Jahr begonnen werden.

Im Gespräch ist, dass bei Intel und seinen Zulieferern rund 20 000 zum großen Teil hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen könnten. Zu hören ist, dass der in Kalifornien ansässige Chipriese in mehreren Schritten bis zu 50 Milliarden Euro investieren will.