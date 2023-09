Chip-Fabriken am Eulenberg Intel in Magdeburg: Bürger äußern Sorgen zur Ansiedlung

Im Industriegebiet Eulenberg in Magdeburg – in direkter Nachbarschaft zu Ottersleben – will Intel zwei Chip-Fabriken bauen. Tausende Jobs sollen entstehen. Aber Bürger äußern auch Sorgen zur Ansiedlung, wie eine Debatte im Knochenpark offenbarte.