Bildung Intel in Magdeburg: Hort an Grundschule "Sudenburg" soll erweitert werden

In den nächsten Jahren wird ein Zuwachs der Schülerzahlen in der Grundschule Sudenburg in Magdeburg erwartet. Folglich sollen auch die Kapazität in der Hortbetreuung steigen. Von der Verwaltung wird ein Neubau favorisiert.